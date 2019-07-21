رابط نظام جدارة للتوظيف للتقديم على وظائف المالية السعودية 1440| وظائف جدارة الحرس الوطني من وزارة...

نقدم لكم رابط جدارة للوظائف التعليمية والمالية ووظائف الحرس الوطني، حيث تطرح وزارة الخدمة المدنية، العديد من الوظائف التي تخص مختلف المجالات، وسنبين لكم كيفية التسجيل في نظام جدارة 1440، للإستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها الموقع، وأيضا معرفة الوظائف المتاحة حاليا، ثم إمكانية التقديم عليها بعد التسجيل، لذلك سنقدم لكم رابط مباشر للموقع لمتابعة وظائف الحرس المدني، والمترشحات للوظائف التعليمية، وذلك من منطلق رؤية وزارة الخدمة السعودية، لتوفير سبل راحة المواطنين السعوديين، وجمع مختلف الوظائف في موقع إلكتروني واحد.

في عام 1433 إنطلق مشروع أو موقع جدارة، ليتيح إمكانية التقديم على مختلف الوظائف، وذلك على مستوى مدن المملكة العربية السعودية، ويتيح للمتخرجات والمتخرجين في المملكة، تقديم طلبات التوظيف على الوظائف المعروضة، والتي تناسب إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وهي بذلك تعمل على راحتهم، وعدم تكبد عناء الذهاب إلى أي مكان، ويتم تقديم الطلبات على موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة.

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جدارة الحرس الوطني والوظائف المالية

من خلال رابط جدارة وظائف المالية والحرس الوطني، يمكنك التسجيل على الوظائف المعروضة، ومشاهدة كافة الوظائف في هذا المجال، ومتابعة كافة الوظائف الجديدة على موقع جدارة للتوظيف، ولأي أستسفار خاص بكيفية تسجيل الدخول، يمكنكم تركه في تعليق أسفل المقال.

خطوات التسجيل على موقع جدارة للتوظيف

في البداية قم بالدخول على رابط وزارة الخدمة المدنية الموضح بالأعلى، ثم إختيار التسجيل في نظام جدارة للوظائف.

اضغط على تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد المؤهلات إلى آخره، إلى أن يتم التسجيل.

كتابة رمز المرور المكون من ستة أرقام، الموجود في صفحة التسجيل.

كتابة البيانات الصحية المطلوبة.

التأكد من أنه تم إدخال البريد الإلكتروني الصحيح.

مميزات نظام جدارة للتوظيف

يتمتع نظام جدارة الإلكتروني بالعديد من المميزات ومنها:

هو واحدا من الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في السعودية، لتقديم خدمات الوظائف، مثله مثل نظام أبشر. يتيح نظام جدارة للخريجين كتابة بياناتهم ومؤهلاتهم، وخبراتهم العلمية وغيرها، والتي تتيح لهم التقديم على الوظائف لاحقا. يعمل نظام جدارة بمبدأ الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص، من أجل التطوير الشامل للمملكة العربية السعودية. يتميز بعملية الترشيح الآلي للوظائف، حيث يتم المقارنة بين المتقدمين أو ترشيح بيانتهم. يتيح نظام جدارة التقديم على الوظائف المعروضة طوال السنة.

لأي استفسار خاص عن نظام جدارة للتوظيف الحرس الوطني، يمكنكم تركه في تعليق أسفل الموضوع، وسنرد عليه في أقرب وقت متاح.