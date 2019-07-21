شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: على إيران أن تدرك أن انتهاكاتها للقانون الدولي مرفوضة تماما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية انتهاك للقانون الدولي. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية انتهاك للقانون الدولي. وشدد الجبير في تغريده عبر حسابه في تويتر على أنه على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وأضاف: «على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».



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