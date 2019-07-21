، هزائم الحوثيين تتوالى.. تحرير أجزاء واسعة من جبل إستراتيجي في صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمني كبد الميليشيا قتلى وجرحى.. واستعاد أسلحة وذخيرة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، تقدماً جديداً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما عمق هزائم الحوثيين خلال الفترة الراهنة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم.

وأضاف أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر نارياً على قمة جبل النار.

وبين "القشائي" أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

