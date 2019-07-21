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استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام، العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الخطة الأمنية لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، ومختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام في سبيل إنجاح موسم الحج، والتواصل الفعال الذي يسهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في المسجد الحرام، وذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله -، وفي ظل الدعم الدائم الذي يتلقاه الحرمان الشريفان من قِبل القيادة الرشيدة.
من جهته، أعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره للرئيس العام على الاستقبال، مشيدًا بالجسور الموصولة بين الرئاسة، والقوة والتكاتف سعيًا لخدمة ضيوف الرحمن.
عقب ذلك قدم "السديس" هدية تذكارية لمساعد قائد قوة الحرم.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 11:05 PM
لبحث أوجه التعاون واستعراض الخطة الأمنية للحج"السديس" يستقبل مساعد قائد قوة أمن الحرم
استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام، العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الخطة الأمنية لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، ومختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام في سبيل إنجاح موسم الحج، والتواصل الفعال الذي يسهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في المسجد الحرام، وذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله -، وفي ظل الدعم الدائم الذي يتلقاه الحرمان الشريفان من قِبل القيادة الرشيدة.
من جهته، أعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره للرئيس العام على الاستقبال، مشيدًا بالجسور الموصولة بين الرئاسة، والقوة والتكاتف سعيًا لخدمة ضيوف الرحمن.
عقب ذلك قدم "السديس" هدية تذكارية لمساعد قائد قوة الحرم.
، "السديس" يستقبل مساعد قائد قوة أمن الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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