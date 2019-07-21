، "الأمطار الغزيرة" تؤجل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري للغد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ساهمت الأحوال الجوية في تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الودي مع نظيره بارادو الجزائري ليوم غدٍ(الاثنين) وهو اللقاء الذي يقام ضمن معسكر الفريق في مدينة ماريبور السلوفينية.

وأنهى الحكم المباراة بعد ثماني دقائق من بدايتها بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض معدل الرؤية والتي أثرت على مجريات اللقاء، حيث تم تأجيل المباراة ليوم الغد في التوقيت ذاته الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت السعودية).