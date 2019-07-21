، رئيس لجنة المسابقات: في جدولة الدوري راعينا أوقات الصلاة .. والختام سادس العيد ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن جدولة مباريات الموسم المقبل من الدوري شبيهة بدوريات عالمية كالفرنسي والأمريكي والبرازيلي.
وقال الراشد في اتصال هاتفي مع قناة "العربية": حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولاً نموذجيًا، والمعايير التسعة التي استندنا إليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأمريكي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتتناسب مع بيئة المنافسة.
وأضاف الراشد: شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح.
وتابع: السبب في اختلاف توقيت المباريات يعود إلى المواقيت المختلفة بين المناطق لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضًا، وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها.
وعن موعد ختام الدوري قال:"وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو".
رئيس لجنة المسابقات: في جدولة الدوري راعينا أوقات الصلاة .. والختام سادس العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-21
أكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن جدولة مباريات الموسم المقبل من الدوري شبيهة بدوريات عالمية كالفرنسي والأمريكي والبرازيلي.
وقال الراشد في اتصال هاتفي مع قناة "العربية": حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولاً نموذجيًا، والمعايير التسعة التي استندنا إليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأمريكي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتتناسب مع بيئة المنافسة.
وأضاف الراشد: شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح.
وتابع: السبب في اختلاف توقيت المباريات يعود إلى المواقيت المختلفة بين المناطق لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضًا، وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها.
وعن موعد ختام الدوري قال:"وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو".
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
10:15 PM
أكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن جدولة مباريات الموسم المقبل من الدوري شبيهة بدوريات عالمية كالفرنسي والأمريكي والبرازيلي.
وقال الراشد في اتصال هاتفي مع قناة "العربية": حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولاً نموذجيًا، والمعايير التسعة التي استندنا إليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأمريكي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتتناسب مع بيئة المنافسة.
وأضاف الراشد: شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح.
وتابع: السبب في اختلاف توقيت المباريات يعود إلى المواقيت المختلفة بين المناطق لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضًا، وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها.
وعن موعد ختام الدوري قال:"وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو".
، رئيس لجنة المسابقات: في جدولة الدوري راعينا أوقات الصلاة .. والختام سادس العيد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة المسابقات: في جدولة الدوري راعينا أوقات الصلاة .. والختام سادس العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.