إيران تتودد للسعودية وتشكرها

أعربت طهران اليوم الأحد عن “تقديرها لجهود السعودية” في إعادة سفينة “هابينس 1” التي قطرت إلى ميناء جدة في مايو المنصرم إثر تعرضها لمشاكل تقنية.
ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن طهران “تقدر جهود السلطات السعودية، والسويسرية، والعمانية في تأمين عودة سالمة للناقلة النفطية الإيرانية “هابينس 1”.
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