وفاة عامل نظافة هندي إثر تعرضه لحادث دهس أثناء أداء عمله بالليث

توفي عامل نظافة هندي ببلدية مركز غميقة التابع لمحافظة الليث، اليوم الأحد، إثر تعرّضه لحادث دهس أثناء أداء عمله أمس السبت. وأعرب رئيس ومنسوبو بلدية غميقة عن بالغ الحزن والأسى لوفاة زميلهم عامل النظافة “سر شكمار بديان فلديهان”، الذي يحمل الجنسية الهندية.

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