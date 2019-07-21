عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويصفونها بالمثالية والفريدة

زار عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، أمس السبت، موقع “مشروع نيوم” شمال غرب المملكة، وذلك ضمن الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية. وتجول الوفد في موقع المشروع الممتد بين ثلاث دول (المملكة والأردن ومصر) على مساحة تصل إلى 26.5 ألف كلم مربع، واستمعوا إلى نبذة عن المزايا الفريدة التي يتمتع بها المشروع، مثل المناخ الجيد والتضاريس والقرب من مسارات التجارة العالمية.

كما زار السفراء يرافقهم مسؤولون سعوديون مدينة البدع التي كانت تحمل اسم مدين قبل الإسلام وبعده، والتي توصف بأنها متحف مفتوح لاحتوائها على 9 مواقع أثرية كبيرة تمثل أهم العصور التاريخية والحضارات التي شهدتها خلال ما يزيد على خمسة آلاف عام. وتوجه الوفد بعد ذلك إلى شواطئ “نيوم” الممتدة على أكثر من 460 كلم من السواحل والعديد من الجزر البكر، وشاهدوا جبالها الشاهقة المطلة على خليج العقبة والبحر الأحمر، واختتموا جولتهم بزيارة مقر البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها نيوم. ووصف السفراء “نيوم” بالمنطقة المثالية الفريدة من نوعها، حيث تمثل بيئة مريحة وممتعة لحياة اجتماعية نابضة بالحيوية، تشمل مزيجاً من الشواطئ الخلابة، والجبال الجميلة، والأراضي البكر.