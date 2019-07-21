‪ بالصور.. مستشفى حوطة سدير ينهي معاناة مواطن مع الزائدة

أنهى الفريق الصحي بمستشفى حوطة سدير، بقيادة المدير الطبي، معاناة مواطن في العقد الرابع من العمر، كان يعاني من ألم في البطن وإمساك حاد لمدة وصلت لأكثر من خمسة أيام مع انتفاخ بالبطن.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ ، وتم أخذ العلامات الحيوية له وتنويمه بالمستشفى مباشرة وإجراء كل تحاليل الدم وعمل الأشعة السينية والمقطعية له.

ولاحظ الفريق الطبي، بعد ظهور واكتمال نتائج التحاليل، ارتفاعًا عاليًا في كريات الدم البيضاء وانتفاخًا بسيطًا في الأمعاء الدقيقة مع اشتباه بانسداد في الأمعاء .

وبعد ذلك، وُضع المريض تحت الملاحظة الدقيقة، وتم إعطاؤه المضادات الحيوية اللازمة والسوائل الوريدية التعويضية، وبدأت درجة حرارة جسم المريض بالارتفاع مع زيادة في نبضات القلب ووجود انتفاخ في أسفل البطن وتكور مصحوب بألم شديد جدًا.

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وعلى إثر ذلك، تم إجراء عملية استكشاف عاجلة بواسطة الدكتور حسن الطريفي المدير الطبي واستشاري الجراحة بالمستشفى، والدكتور عادل الدويك نائب الجراحة.

ووُجدت كتلة التهابية تحوي أكثر من ١٥ - ٢٠سم من الأمعاء الدقيقة في حالة التصاق نادرة، وتورم والتهاب حاد، كما وجدت الزائدة ملتهبة ومنتفخة وملتصقه بنهاية الأمعاء الدقيقة، التي كانت سببًا في انسداد الأمعاء وانتفاخها، وتم مباشرة الحالة في حينها وإجراء عملية جراحية سريعة تم استئصال الزائدة خلالها بنجاح بعد فصلها من نهاية الأمعاء الدقيقة؛ ما أنهى معاناة المريض التي استمرت لعدة أيام.

ومن جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى حوطة سدير، عبدالله بن حمد المجلي، إنه خلال النصف الأول من العام الحالي استقبل المستشفى أكثر من 36400 مراجعًا من خلال قسمَي الطوارئ والعيادات الخارجية، وتم إجراء 174546 فحصًا مخبريًّا خلال العام نفسه، وتم عمل 1206 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي، و30684 مراجع استفاد من خدمات الرعاية الصيدلية.

وأضاف: «حريصون على تطوير العمل بالمستشفى دائمًا وأبدًا في ظل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، ومتابعة مستمرة من قِبل وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري وإشراف مباشر من قبل مدير المستشفى الاستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المزروع».