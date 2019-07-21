رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» .

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

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أما عن حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة ومنطقة الخليج، غدًا الإثنين، موجة حر شديدة خامسة متوقعة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.. متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي (بداية من غدٍ الإثنين)؛ لتصل إلى (٥٠) درجة مئوية على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع».