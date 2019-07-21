نائب أمير جازان يعزي أسرة غريق شلالات نياجرا المبتعث عداوي

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي، الذي توفي غرقًا في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه مكروهًا.

وشيّعت جموع غفيرة بمكة المكرمة، بعد عصر الجمعة الماضي، جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا قاسم عداوي، الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقًا قبل عدة أيام.

ودفن العداوي، في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة، بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام.

وكانت «عاجل» تابعت فقدان المبتعث قاسم عداوي في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة عائلية، انتهت بالعثور على جثمانه في الجانب الكندي من شلالات نياجرا قبل 9 أيام.