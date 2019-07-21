المملكة تنافس على المراكز الأولى في أولمبياد IChO 2019

3 طلاب
تشارك المملكة في المسابقة بفريق يضم 3 طلاب وطالبة، هم: رباب الرفيعي من إدارة تعليم الأحساء، ومحمد الخريصي وأسامة العلي من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي من إدارة تعليم الشرقية.
سلسلة من الاختبارات
خاض الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات التدريبية التي أقيمت بالتعاون بين «موهبة»، ووزارة التعليم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد.
وتم ترشيح الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي، خلال سلسلة من الاختبارات ونتائج التقويم في الملتقيات التدريبية التي تقام بالتعاون بين «موهبة»، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».
مشاركات سعودية
2011 : انطلقت مشاركة الفريق السعودي
المملكة الـ61 من بين 70 دولة
2018: المركز الـ28 من بين 78 دولة
تقدمت 33 مركزا مقارنة بأولى مشاركتها في 2011
حققت السعودية 21 ميدالية خلال مشاركاتها في الأولمبياد
5 ميداليات فضية
16 ميدالية برونزية
2019: المشاركة التاسعة في الأولمبياد
ما هي الـ«IChO»؟
مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية
تعقد نهاية العام الدراسي وتستمر 10 أيام
1968 بدأت المسابقة في تشيكوسلوفاكيا
شارك في النسخة الأولى 3 دول فقط، هي «تشيكوسلوفاكيا، بولندا، هنجاريا
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