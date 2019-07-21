الجبير: أي مساس بحرية الملاحة هو انتهاك للقانون الدولي

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.

وقال الجبير إن على إيران إدراك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تمامًا.

وشدد الجبير على ضرورة أن يردع المجتمع الدولي مثل هذه الأعمال.

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في سياق متصل، بات من المنتظر أن تتخذ بريطانيا إجراءات عقابية مختلفة تجاه إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، ردًا على احتجاز الأخيرة لناقلة نفط بريطانية خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المملكة المتحدة تخطط لمجموعة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، بما في ذلك تجميد الأصول المحتملة، ردًا على احتجاز الناقلة البريطانية.

وحسب التقارير البريطانية، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية جيريمي هانت عن الإجراءات في بيان لمجلس العموم الأسبوع المقبل.

وأكدت لندن خلال خطابها الموجه إلى الأمم المتحدة، أن عملية الاحتجاز “تشكل تدخلاً غير قانوني”، مشددة على أن السفينة كانت في المياه الإقليمية العُمانية وأنها “تمارس حق النقل القانوني للمرور العابر في مضيق دولي”.