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إخماد حريق أشجار وادي الشولان في مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الدفاع المدني في المنطقة نجح في السيطرة على حريق اندلع في مجموعة أشجار بوادي الشولان بحداد بني مالك.
وأوضحت إمارة عسير، مساء اليوم الأحد، أن الحريق في الأشجار كان على مساحة 100*150 مترًا، حيث تم إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.
ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه من جانب الدفاع المدني.
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