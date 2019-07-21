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أخطاء التصوير والإخراج ضمن ملتقى عسير السينمائي
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
نظم نادي عسير السينمائي، الملتقى الأول لعام 1440هـ، والذي حضره أعضاء النادي الذين تم قبول تسجيلهم من خلال رابط التسجيل، حيث تعرفوا على مقر النادي.
وكان في استقبال الأعضاء رئيس مجلس الإدارة المكلف الفنان خالد محمد حنيف الشهراني والمسؤول عن العضويات إبتسام عسيري، حيث تم تعريف الأعضاء بالخطط القادمة والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم.
كما قدم الفنان خالد حنيف، ندوة مختصرة عن الأخطاء الشائعة في التصوير والإخراج السينمائي، فيما قدمت إبتسام عسيري تعريف المؤثرات السينمائية، كما نفذت تجربة على مودل أمام الأعضاء الذين حضروا لمقر النادي.
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