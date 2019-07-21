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2019-07-21 العاصمي رئيسًا لمركز إمارة تهامة بللسمر وبللحمر متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها باشر رئيس مركز إمارة تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، مهام عمله صباح اليوم الأحد. Advertisements ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حيث قدم العاصمي شكره للرئيس الأسبق خالد بن سعد على جميع ما بذله من جهود، متمنيًا له التوفيق. وحث يحيى العاصمي جميع منسوبي المركز على مواصلة الجهود والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل خدمة متابعات الخليج 365 وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.









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