الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في حيمة عسير

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في مقر مركز الحيمة بمنطقة عسير، خدماتها للرجال والنساء على مدى أسبوع، ابتداءً من اليوم الأحد.

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وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.