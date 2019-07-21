الجبير: احتجاز إيران للسفينة البريطانية أمر مرفوض وعلى المجتمع الدولي ردع هذه الأعمال

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساس إيران بحرية الملاحة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أنه انتهاك للقانون الدولي.

وكتب على “تويتر”: “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.