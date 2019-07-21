فحص مساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية تفاصيل وكيفية فحص مساعدة المقطوعة لكافة الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية، هذا ويتم صرف المقطوعة لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتدني والتي قد حققت كافة الشروط اللازمة لإستحقاق مساعدة المقطوعة، وإيضا سوف نرصد الفئات التي تستحق الإستفادة من المقطوعة المقدمة، حيث يتم الإستعلام عن المقطوعة من خلال رقم الطلب أو من خلال العديد من الطرق التي سوف نسردها لكم متابعينا الكرام خلال هذا المقال.

مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة أحد أبرز البرامج التمويلية التي تمولها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، وتسعى الوزارة من خلال تلك المساعدة تنفيذ مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة للعام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد التوازن الإقتصادي والمالي في المملكة، من اجل خدمة المواطن السعودي، ويتم حساب قيمة المقطوعة من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة والدخل الوارد للأسرة.

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن يمر على الأقل عام واحد بين آخر مرة تم الحصول على مساعدة المقطوعة فيها. يجب أن يبلغ المتقدم من أجل الحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً تمثل 30 ألف ريال سعودي كحد أعلى للإستفادة من برنامج مساعدة المقطوعة الأسر لمحدودة الدخل وأصحاب المعاشات لهم الأولوية في الحصول على مساعدة المقطوعة

كيفية الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن العديد من الوسائل للإستعلام عن مساعدة المقطوعة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني البوابة للوزارة من هـــنــــا أو من خلال الإتصال على الرقم المجاني للإستفسار والإستعلام 8001222777

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