شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي ( جازان )

قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس (السبت) ، عدداً من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، وبحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ أمير جازان المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، و وزير الداخلية، وأمير منطقة جازان، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.