القبض على قائد مركبة سلب حقيبة امرأة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بالرياض على قائد مركبة سلب حقيبة يدوية من امرأة، إذ أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سلب قائد مركبة حقيبة يدوية من امرأة، وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض، مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصابات متفرقة، وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.



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