السجن والجلد لحارقي سيارة سلمى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي، حاتم المسعودي مكة المكرمة

أصدرت الدائرة التعزيرية الثانية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أمس حكما بالسجن 11 شهرا و240 جلدة على المتهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى الشريف أمام منزلها بمحافظة الجموم قبل عامين.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الحكم شمل تعويض سلمى بمبلغ 50 ألف ريال عن حرق مركبتها. ويأتي هذا الحكم بعد نقض الحكم السابق ببراءة المتهمين بإحراق المركبة ورد دعوى الحق العام والخاص قبل أن تتم إعادة الحكم.

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وكانت القضية أشغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية وشهدت شدا وجذبا، وتمسك المتهمان ببراءتهما، في حين تستند المدعية على أمور عدة ترى أنها تدينهما.

بماذا طالبت سلمى؟

تشديد العقوبة على المعتدين

التعويض عن أضرار في سيارتها وسيارة والدها

الأحكام الصادرة: