إطلاق 11 برنامجا للدبلومات الأكاديمية بجامعة حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل أطلقت جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 11 برنامجا للدبلومات الأكاديمية والمهنية لحاملي الثانوية العامة والمؤهلات الأعلى من الجنسين مبرمجة بنظام الدراسة المسائي تشمل الموظفين والموظفات حال رغبتهم في الاستفادة من هذه البرامج.



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