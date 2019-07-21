السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختتمت قوافل طب الأسنان التطوعية التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، قافلتها الـ25 التي توجهت إلى محافظة النبهانية، حيث شارك في القافلة 71 متطوعا ومتطوعة و32 طبيبا وطبيبة، واستمرت مدة خمسة أيام، استفاد منها 545 مستفيدا ومستفيدة من أهالي محافظة النبهانية. وتأتي هذه القافلة امتدادا لسلسلة القوافل التطوعية التي تنفذها الجامعة، حيث يهدف برنامج قوافل طب الأسنان العلاجي التخصصي التطوعي إلى الوصول للقرى والمراكز النائية لتقديم الخدمات العلاجية بمختلف تخصصات الفم والأسنان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوافل طب الأسنان تخدم 545 مستفيدا بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.