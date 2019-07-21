الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني يلاحقان الموظفين في عطلاتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة جديدة أن 38% من جيل الألفية في الإمارات و22% في السعودية، إضافة إلى 50% من المشاركين بين أعمار 54 و74 عاما في الإمارات و27% في السعودية، لا يمانعون في تخفيض رواتبهم مقابل الحصول على إجازة أطول، بينما لم يتفاعل بعضهم مع البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية الخاصة بالعمل.

ومن بين نحو 1000 مشارك في الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة فإن 46% في الإمارات و37% في السعودية مستعدون لرفض عروض وظيفية لا تقدم فترة إجازة تناسب توقعاتهم.

ويبدو حسب الدراسة أن معظم الناس في المنطقة يترددون بطلب إجازات العمل نتيجة عوامل مختلفة، من بينها التخوف من الاستثناء وعدم الثقة بقدرة الزملاء. كما أن 45% من مهنيي جيل الألفية في الإمارات لا يستفيدون من كامل وقت إجازاتهم، وبلغت النسبة 24% في السعودية.

وكشفت النتائج في الإمارات أن 80% من الرجال و76% من النساء يرتاحون لمناقشة خطط إجازاتهم مع زملاء العمل، بينما بلغت النسبة في السعودية 77% بين الرجال و75% بين النساء.

وحسب الدراسة فإن 37% فقط من المهنيين المقيمين في الإمارات حظوا بإجازات تتراوح بين 26 و30 يوما عام 2018، و5% منهم فقط لم يتفاعلوا مع البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية الخاصة بالعمل.

وأشارت إلى أن 66% من موظفي جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و38 عاما تلقوا اتصالات هاتفية من زملائهم في العمل أثناء الإجازة، في أكثر من مناسبة. وبالمثل، حظي 27% فقط من المهنيين العاملين في المملكة العربية السعودية على إجازات تراوحت بين 26 و30 يوما عام 2018، في حين أن 7% منهم فقط لم يعملوا أثناء الإجازة.

وكشفت الدراسة أن 38% من النساء العاملات في الإمارات، و30% من الرجال لم يستفيدوا من جميع أيام الإجازة المخصصة لهم العام الماضي، بسبب وجود «الكثير من العمل» أو «عدم وجود من ينوب عنهم». وفي السعودية أكد 74% من الرجال، و79% من النساء استفادتهم من جميع أيام إجازاتهم.

وأظهرت النتائج في الإمارات أن 27% من المشاركين تواصلوا مرة واحدة على الأقل يوميا مع زملائهم الذين يقضون إجازاتهم، في حين قال 23% من المشاركين في السعودية إنهم لم يبتعدوا عن العمل أثناء الإجازة إطلاقا.

وأشارت النتائج أيضا إلى أن الموظفين يشعرون بالتعب والإرهاق إذا لم ينالوا نصيبهم من الإجازة خلال ثلاثة أشهر أو أكثر. وبالنسبة إلى المهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و53 عاما، فقد أولى نحو 47% منهم أهمية كبيرة لسياسات الإجازات.

وعبر المهنيون الذين نالوا نصيبهم من الإجازة أنهم شعروا بالحيوية والإنتاجية عند العودة إلى العمل.

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من نتائج الدراسة

يقبلون خفض الراتب مقابل إجازة أطول

السعودية 22 %

الإمارات 38 %

مستعدون لرفض عروض وظيفية لا تقدم فترة إجازة

السعودية 37 %

الإمارات 46 %

سياسة الإجازة مهمة جدا عند البحث عن عمل جديد

السعودية 46 %

الإمارات 43 %

45 % من مهنيي جيل الألفية لا يستفيدون من كامل إجازاتهم