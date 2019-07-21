49 حافلة ترددية و15 ألف وحدة سكنية لزوار موسم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

أتاحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نحو 15 ألف وحدة سكنية للزوار والمصطافين لمحافظة الطائف، وذلك لحضور موسمها الذي ينطلق في الأول من أغسطس في أربع وجهات رئيسة مختلفة.

وعلمت «مكة» أن موسم الطائف سيسير 49 رحلة يومية مجانية من مكة إلى مواقع الفعاليات الرئيسة الأربعة بالطائف بداية من 15 أغسطس للحجاج وأهالي مكة، وهي حديقة الملك فيصل، وسوق عكاظ، والردف، وماراثون اللوان عبر مسارين، محطة قطار الحرمين وملعب مدينة الملك عبدالعزيز، ذهابا وإيابا، وأيضا سيسير رحلات من بداية الموسم من جوري مول بالطائف إلى الوجهات الأربع.

وقالت المصادر إن اللجنة المختصة للتحكيم في جائزة شاعر عكاظ تتكون من مركز الملك فيصل للدراسات بالتعاون مع جامعة الطائف، وتنقسم إلى قسمين، لجنة الفرز الأولي، ولجنة التحكيم النهائي، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، فيما يصل مجموع جوائز المسابقة إلى مليوني ريال.

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وذكرت أيضا أن من ضمن أعمال تطوير البنية التحتية في سوق عكاظ التي تم العمل عليها توفير شبكة الانترنت في سوق عكاظ بالكامل.

وسيشهد موسم الطائف للمرة الأولى توفير رحلات سياحية يومية للزوار في باصات سياحية مكشوفة تتجه إلى سبعة مواقع، منها مسجد الملك فهد، ومسجد عبدالله بن عباس، وقصر شبرا، وبيت الكعكي، ومسجد الكوع، وغيرها.

كما يحتوي موسم الطائف على توفير صالات للسينما يتم عرض الأفلام فيها كالمعروض في مدينة الرياض والشرقية وجدة، إضافة إلى توفير عدد من المطاعم لتحضير أكلات محتوية على المنتجات الطائفية. كما أن هناك مسابقة عطر الموسم، وهي منافسة بين خمسة متسابقين من أفضل العطارين السعوديين لإضافة الورد الطائفي لعطرهم الخاص، ويتم بعد ذلك التصويت من قبل الجمهور. وسوف تكون هناك فرصة للفائز لبيع منتجه على أحد خطوط الطيران. كما أن هناك متحفا للورد يقدم معلومات عن أنواع الورد في الجزيرة العربية، وكيف تميزت الطائف بوردها، وأهم استخداماته، سواء كعطر أو دهن وغير ذلك.

‏يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف إلى تدريب 500 ألف شاب وشابة خلال عام بمشاركة شركائها، كما تستهدف 50 مليون سائح بحلول عام 2030.

الحافلات الترددية من جوري مول إلى: