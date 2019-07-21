خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، أن المشمولين بالتوجيه يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

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وقال إن هذا التوجيه الكريم يعبر عما يكنه خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز من شعور الأخوة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديرا ووفاء لما تقوم به القوات السودانية الشقيقة من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلطت على شرعيته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي في إطار الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يقدمها قادة هذه البلاد لكل ما يخدم المسلمين ويدافع عن قضاياهم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كامل استعداداتها لتنفيذ التوجيه الكريم، واستنفار كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرفها بها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق، وبما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم ومؤازرة وخدمات جليلة، سائلا الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان.