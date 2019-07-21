الفيصل يطلع على خطة الجمارك للحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي المتضمنة مستجدات العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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واستمع الفيصل إلى شرح عن الخطة لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني يرافقه عدد من قيادات القطاع.

وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.

أهداف خطة الجمارك للحج