مدير الأمن العام يطلع على طريقة إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

تفقد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي أمس خلال جولته غرفة عمليات المسجد النبوي الشريف، ورافقه عدد من قيادات قوات أمن الحج بمنطقة المدينة المنورة، وذلك للوقوف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية لموسم الحج.

وفور وصوله اجتمع بمدير شرطة المنطقة اللواء مبارك العصي ومدراء وقادة أفرع الأمن العام، الذين عرضوا خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ، والتي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

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واستعرض الحربي مع جميع القيادات في المدينة المنورة مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته، وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية، والطريقة التي سيتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، كما استمع ومرافقيه لمستجدات الخطط التي تم إضافتها هذا العام والتي ستسهم في تقديم الأمن والأمان.

وقال إن الأمن العام في المناطق ممثلا في قيادة قوات أمن الحج تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية، وصولا إلى تحقيق الرؤية 2030 التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة، وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية، لذلك فعلينا أن نعمل على تحقيق هذه الرؤية في جميع أعمالنا التي تتطلب منا مضاعفة الجهود الأمنية في هذا الموسم المبارك.

جولة الحربي التفقدية لأفرع الأمن العام شملت: