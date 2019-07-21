خطة لأمن وسلامة زوار المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعدت قوة أمن المسجد النبوي الشريف خطة لموسم حج هذا العام تشمل جانبين أمنيا وإنسانيا، وتضمن تحقيق الأهداف المتمثلة في أمن وسلامة وراحة وطمأنينة زوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي أن الخطة ترتكز على عناصر ومحاور عدة، أهمها الجانب الأمني الذي يمثل المهمة الرئيسة، ويشمل مهام مراقبة مداخل المسجد النبوي الشريف، ورصد جميع ما يحدث من خلال الكاميرات التلفزيونية، والحضور الأمني على مدار الساعة في أماكن الازدحام، ومراقبة جميع الظواهر السلبية وتلافيها.

وأضاف أن أعمال قوة أمن المسجد النبوي تتضمن جملة من المهام التي تتعلق بجوانب العمل الإنساني التي يتولى أفراد قوة أمن المسجد النبوي تنفيذها وتتمثل في المحافظة على التائهين من الأطفال وتسليمهم لذويهم، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإرشادهم وتقديم العون والنصح لهم، إلى جانب تقديم الخدمات الإسعافية لمن يحتاجها من ضيوف الرحمن بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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وأبان العقيد طارق القرافي أن القوة تتولى تنفيذ العديد من المهام الميدانية لحفظ الأمن في المسجد النبوي وزواره من المصلين والحجاج، إضافة إلى الإشراف على الجوانب التنظيمية في إدارة الحشود بما يوفر انسيابية وسهولة دخول وخروج المصلين عبر بوابات المسجد النبوي وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة.

وتباشر عناصر قوة أمن المسجد النبوي ضباطا وأفرادا، تنفيذ العديد من المهام التي تختص بتنظيم حركة المصلين من خلال المحافظة على إبقاء الممرات خالية لتسهيل حركة دخول المصلين، سواء في الممرات الخارجية أو داخل المسجد النبوي، إضافة إلى تنظيم حركة الزائرين في الروضة الشريفة، إلى جانب تحويل المصلين في حالة امتلاء المسجد النبوي الشريف من الداخل إلى الساحات المحيطة بالمسجد النبوي، وكذلك إلى سطح المسجد.

خطة قوة أمن المسجد النبوي لحج هذا العام:

الجانب الأمني

مراقبة مداخل المسجد النبوي الشريف

رصد جميع ما يحدث من خلال الكاميرات التلفزيونية

الحضور الأمني على مدار الساعة في أماكن الازدحام

مراقبة جميع الظواهر السلبية وتلافيها