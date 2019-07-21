مسن ماليزي يذرف الدموع فرحا بوصوله مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يجد الحاج الماليزي عبدالغفار محمود (101 عام)، لغة سوى الدموع ليعبر عن فرحته بتحقق أغلى أمانيه بوصوله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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ووصل عبدالغفار إلى مكة برفقة أحد أفراد أسرته واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل، ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا وأعضاء المكتب.

وعبر الحاج عبدالغفار ـ الذي ولد عام 1918 ـ وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرمة، وما من الله عليه به من كرم بالوصول لأداء مناسك الحج، مقدرا مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.

ونوه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من عناية فائقة بضيوف الرحمن كلهم، معربا عن اعتزازه بمبادرة «طريق مكة» التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.