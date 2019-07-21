قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لتسهيل تفويج الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أضاف قطار الحرمين السريع أمس رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت إدارة القطار أن الرحلات أدرجت لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه ستجري إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين، والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة.

Advertisements

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في محرم 1440، وتستهدف الدولة من تنفيذه تسهيل تنقل ضيوف الحرمين من كل دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.

قطار الحرمين

35 قطارا

محطات في