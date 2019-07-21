قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لتسهيل تفويج الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أضاف قطار الحرمين السريع أمس رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت إدارة القطار أن الرحلات أدرجت لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعيا، مشيرة إلى أنه ستجري إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.
ويأتي إطلاق قطار الحرمين، والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة.
يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في محرم 1440، وتستهدف الدولة من تنفيذه تسهيل تنقل ضيوف الحرمين من كل دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.
قطار الحرمين
35 قطارا
محطات في
- مكة
- جدة
- مطار الملك عبدالعزيز
- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ
- المدينة المنورة
- شبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كلم
- تصل سرعته كلم/س 300
- القطار الواحد يتكون من 13 عربة
- 4 عربات للأعمال
- 8 عربات للاقتصادي
- 1 عربة طعام
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