حافلات نقابة السيارات تقل 400 ألف حاج باكستاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا مع رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي اتفاقية لنقل حجاج باكستان بواسطة الحافلات التابعة للنقابة، وذلك بمقر المؤسسة بحي الرصيفة بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت أن إدارته تخدم خلال موسم حج هذا العام 570 ألف حاج بواسطة 140 مكتبا للخدمة الميدانية تضم بين جنباتها 16659 مقدما للخدمة، وأن عدد حجاج المؤسسة المستهدفين بالنقل بواسطة الحافلات يبلغ 400 ألف حاج في حين يبلغ عدد الحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر 140917 حاجا، لافتا إلى رسم الخطة العامة للنقل لموسم الحج، والتأكيد على مكاتب الخدمات الميدانية بعدم التعجل في النفرة من مشعر منى يوم 12 والبقاء إلى يوم 13، وذلك بهدف تخفيف الازدحام في المسجد الحرام.

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وأكد أن المؤسسة بإشراف دائم من وزارة الحج والعمرة تعمل في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم بما يمكنهم من أداء الفريضة في راحة واستقرار بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، داعيا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة الحجاج.

من جانبه أشاد رئيس النقابة عبدالرحمن الحربي بحرص المؤسسة على التنسيق المبكر مع النقابة، خاصة أنها تستخدم جميع أنواع النقل سواء الترددي أو الرد والردين، مبينا أن عدد الحافلات التابعة للنقابة يتجاوز 19400 حافلة منها 18500 مملوكة.

ولفت إلى انضمام 14 شركة جديدة للنقابة، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد مع حج عام 1441، حيث تقدمت 24 شركة بطلبات لدخول خدمة نقل الحجاج، منوها إلى أن موسم حج هذا العام سيشهد تطبيق توجيه وزارة الحج بنقل جميع حجاج الفرادى بنظام الرد الواحد للتسهيل عليهم في رحلة المشاعر المقدسة.

تجهيزات النقابة لنقل الحجاج