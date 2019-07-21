9 برامج للدراسة التقويمية بجامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وقع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر عددا من العقود، لينفذ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموجبها مشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى البرامجي لـ9 برامج من برامج البكالوريوس بالجامعة، متمثلة في برنامج التربية الخاصة، وبرنامج التربية الفنية، وبرنامج الدراسات الإسلامية من كلية التربية، وبرنامجي الإعلام والجغرافيا من كلية الآداب، وبرنامج صحة الأسنان، وبرنامج دكتور بصريات، وبرنامج التعليم الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الإدارة من كلية إدارة الأعمال.



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