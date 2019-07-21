القيادة تهنئ الجزائر بتحقيق كأس أمم أفريقيا وتعزي اليابان وبنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول بالرئيس الجزائري الموقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في مصر.

وعد خادم الحرمين خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازا عربيا أسعد الجميع.

وأعرب الرئيس الجزائري عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

كما عزى خادم الحرمين رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال في برقية «علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

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كما بعث خادم الحرمين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة الرئيس الأسبق حسين إرشاد.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة حسين إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الجزائري الموقت بفوز منتخب بلاده لكرة القدم، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري الشقيق.

وبعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان، إثر حريق مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الأمير محمد بن سلمان «بلغني نبأ الحريق وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل».

كما بعث برقية عزاء ومواساة لرئيس بنجلاديش، في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق، رحمه الله، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».