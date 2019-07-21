وزير النقل الإندونيسي يثني على مبادرة طريق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا زار وزير النقل الإندونيسي بودي كاري سمادي أمس، الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة للحجاج الإندونيسيين بمطار سكارنو هاتا الدولي في جاكرتا. واطلع على عمليات إنهاء إجراءات الحجاج، وكيفية أداء العمل بطريقة تقنية منظمة. وأعرب عن إعجابه بما شاهد خلال هذه المبادرة، مقدما شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين، والحجاج والمعتمرين على وجه الخصوص.



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