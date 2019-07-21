الاتفاق يبحث عن مهاجم لتعويض الصيعري وغوانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تفاضل إدارة الاتفاق بين عدد من الملفات الأجنبية للتعاقد مع رأس حربة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد إنهاء عقد الأرجنتيني غوانكا وبيع عقد المهاجم محمد الصيعري، حيث تزايدت رغبة المدرب الوطني خالد العطوي في وجود مهاجم صريح، إذ تعكف إدارة الدبل على دراسة عدد من الملفات بعد الدعم الحكومي الذي حظيت به الأندية السعودية من القيادة الرشيدة.

وتواجد رئيس المجلس التنفيذي للنادي هلال الطويرقي، في معسكر الفريق بسلوفينيا للوقوف على آخر الاستعدادات للموسم المقبل، حيث كان في استقبال لاعب الفريق العائد للفريق صالح العمري الذي جاء التعاقد معه كصفقة مبادلة مع الصيعري لصالح فريق الوحدة.