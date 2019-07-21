الوحدة يتوج بدرع التفوق السعودي للمصارعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل نادي الوحدة على الدرع العام للموسم الحالي للمصارعة، ونال مركز تدريب الرياض المركز الثاني، وأتى في المركز الثالث مركز تدريب مكة المكرمة، وتسلم مدرب نادي الوحدة أحمد بريقع درع أفضل مدرب في الموسم، وحصل الحكم الدولي مبارك سعد البيشي على درع أفضل حكم في الموسم.

وحقق مركز تدريب الدمام كأس سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب الواعدين تحت (20) سنة (بنظام الفرق) بحلوله بالمركز الأول برصيد 250 نقطة في ختام المنافسات التي أقيمت على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.