“Jadara3” تابع وظائف الحرس الوطني والمالية عبر برنامج جدارة.. وهنا شروط التقديم والقبول...

بدأت اليوم عمليات التقديم في وظائف برنامج جدارة، وذلك بالنسبة لوزارة الحرس الوطني وكذلك وزارة المالية، وقد تم الإعلان عن بداية عمليات التسجيل في الوظائف المطروحة من قبل وزارة الخدمة المدنية عبر برنامج جدارة لسنة 1440 هجريًا، والآن أصبح بإمكان الجميه الدخول إلى الموقع الرسمي للخدمة المدنية وكذلك لبرنامج جدارة لمعرفة كل تفاصيل الوظائف المتاحة وطريقة التقديم والقبول فيها.

ونتابع معاكم في موقع “عرب نيوز” خلال هذا التقرير، كل ما يخص التقديم في وظائف الحرس الوطني وكذلك وزارة المالية عبر برنامج جدارة، والذي تم إعتماده داخل المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل عملية التقديم في الوظائف وجعلها تتم بشكل إلكتروني بالكامل، وهذا بالنسبة لكل المحافظات والمدن في السعودية، وإعلاءًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين بدون أي إستثناء.

روابط التسجيل في برنامج جدارة ووظائف الحرس الوطني

ويمكنكم الدخول إلى روابط التسجيل في برنامج جدارة للتقديم على وظائف الحرسي الوطني من خلال هذا الرابط “من هنا” أو “من هنا“، حيث بدأ تسجيل البيانات في وظائف الحرس الوطني وكذلك وزارة المالية عبر برنامج جدارة صباح اليوم الأحد وسوف يستمر التقديم في هذه الوظائف حتى يوم الخميس الموافق 22 ذي القعدة.

Advertisements

الإعلان عن أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية عبر برنامج جدارة 1440

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن أسماء المقبولين في بعض الوظائف خلال برنامج جدارة، مؤكدة بأن عمليات التقديم والقبول قد تمت بشكل إلكتروني بالكامل، وبدون أي تدخل من أي جهة، ويمكن الإطلاع على أسماء المقبولين في وظائف الخدمة المدنية من خلال الضغط على هذا الرابط “من هنا“.

شروط القبول والتقديم في وظائف الحرس الوطني عبر برنامج جدارة

يجب أن تتوفر بعض الشروط في الشباب الراغبين في التقدم للحصول على وظائف الحرس الوطني عبر برنامج جدارة، أبرز هذه الشروط، جاءت على النحو التالي:

الحاصلين على الثانوية العامة والمعاهد المتخصصة

الحاصلين على درجة البكالوريوس وكذلك على الدبلومات العليا بعد مرحلة الثانوية العامة

الحاصلين على درجة الماجستير.

أهم مميزات برنامج جدارة الإلكتروني 1440

ويتسائل البعض عن أهم مميزات برنامج جدارة 1440، والذي تم إعتماده من قبل الحكومة السعودية من أجل توفير فرص عمل للشباب عن طريق التكنولوجيا الحديثه، حيث يتم التقديم عبر وظائف الوزارات المختلفة من خلال رابط موقع جدارة على شبكة الإنترنت “من هنا“.

طريقة التسجيل في برنامج جدارة للتوظيف

ولكن يبقى السؤال كيف يمكن للشباب التسجيل في نظام وبرنامج جدارة للتوظيف؟، وللإجابة عن هذا التساؤل يجب على إتباع هذه الخطوات: