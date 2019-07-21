، روسيا والصين تستعرضان تنفيذ الاتفاقيات النووية الموقعة بين البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرزها التكليف المبكر للتشغيل التجاري من محطة "تيانوان"

استعرضت اللجنة الفرعية الروسية الصينية حول القضايا النووية أوجه التعاون المشترك بشأن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في يونيو 2018 مؤكدة أن سير العمل في تقدم وأنه سيتم تنفيذ المشروعات قبل الجدول الزمني المحدد لها، ومن أبرز تلك المشروعات التكليف المبكر للتشغيل التجاري لوحدات الطاقة رقم 3 ورقم 4 من محطة تيانوان للطاقة النووية.

وشدد الاجتماع على استكشاف إمكانية توسيع جدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي على أساس البيان المشترك لروسيا والصين، بشأن تطوير التعاون الإستراتيجي في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية اعتباراً من 7 نوفمبر 2016 كما تم توقيع عقد لتوريد الوقود لوحدات الطاقة رقم 7 ورقم 8 من محطة تيانوان للطاقة النووية. وتم تشكيل الإطار القانوني والتنظيمي بأكمله اللازم لبدء تنفيذ هذا المشروع.



ووقع ليخاتشوف مع كيزيان على بروتوكول يعزز نتائج العمل المنجز ومجالات التعاون بين روسيا والصين في مجال الطاقة النووية.

يشار إلى أنه شارك في الاجتماع كل من رئيس مؤسسة روساتوم الحكومية، الكسي ليخاتشوف، ورئيس وكالة الطاقة الذرية لجمهورية الصين الشعبية، تشانغ كيزيان.