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رفعت إيران علمها على الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة الماضي، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشرته اليوم (الأحد) قناة "برس تي في" الإيرانية وأورده موقع "روسيا اليوم".
ويكشف الفيديو عن نوايا إيران استفزاز بريطانيا، ورفع وتيرة التصعيد حول السفينة المحتجزة رغم أنها أكدت على لسان مسؤوليها ومنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأنها لا تنوي التصعيد، وتنحو إلى حل يتجنب إثارة مزيد من التوترات.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 09:37 PM
رغم أنها أكدت التزامها بعدم التصعيد
رفعت إيران علمها على الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ الجمعة الماضي، وذلك وفقاً لمقطع فيديو نشرته اليوم (الأحد) قناة "برس تي في" الإيرانية وأورده موقع "روسيا اليوم".
ويكشف الفيديو عن نوايا إيران استفزاز بريطانيا، ورفع وتيرة التصعيد حول السفينة المحتجزة رغم أنها أكدت على لسان مسؤوليها ومنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأنها لا تنوي التصعيد، وتنحو إلى حل يتجنب إثارة مزيد من التوترات.
، إيران تستفز بريطانيا برفع علمها على الناقلة المحتجزة ،
المصدر : الخليج 365
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