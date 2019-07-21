حج / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا



مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا، الحاج موسى درامي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بترتيبات قدوم حجاج جمهورية جامبيا، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم لموسم حج هذا العام.

وأعرب معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم، لتمكينهم من أداء نسكهم براحة واطمئنان.

من جهته ثمن وزير الشؤون الدينية بحمهورية جامبيا بالعناية والاهتمام التي يحظى بها ضيوف الرحمن، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

20:32ت م

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مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، وزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا، الحاج موسى درامي، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بترتيبات قدوم حجاج جمهورية جامبيا، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم لموسم حج هذا العام.وأعرب معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير الشؤون الدينية بجمهورية جامبيا على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم، لتمكينهم من أداء نسكهم براحة واطمئنان.من جهته ثمن وزير الشؤون الدينية بحمهورية جامبيا بالعناية والاهتمام التي يحظى بها ضيوف الرحمن، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء أداء المناسك وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.// انتهى //20:32ت م0173

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