السعودية اليوم / جولة سياحية لوفد الكشافة السعودي بالعاصمة الأمريكية



واشنطن 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

قام وفد جمعية الكشافة العربية

واطلعوا خلالها على المكتبة التي تضم مجموعة واسعة من الكتب القديمة في المجالات المختلفة ، كما زاروا متنزه ناشونال مول وشاهدوا العديد من القطع الأثرية ومجموعة واسعة من المقتنيات والتحف.

كما اطلعوا من خلال حديقة البيت الأبيض على البيت الأبيض ، فيما قاموا بزيارة لمتحف الطيران والفضاء الوطني ، وزيارة لنصب لنكولن التذكاري.

// انتهى //

20:16ت م

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واشنطن 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقام وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في الجامبوري الكشفي العالمي 24 ، الذي تبدأ فعالياته غدًا, وذلك في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم بجولة سياحية بالعاصمة واشنطن شملت مبنى كابيتول.واطلعوا خلالها على المكتبة التي تضم مجموعة واسعة من الكتب القديمة في المجالات المختلفة ، كما زاروا متنزه ناشونال مول وشاهدوا العديد من القطع الأثرية ومجموعة واسعة من المقتنيات والتحف.كما اطلعوا من خلال حديقة البيت الأبيض على البيت الأبيض ، فيما قاموا بزيارة لمتحف الطيران والفضاء الوطني ، وزيارة لنصب لنكولن التذكاري.// انتهى //20:16ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.