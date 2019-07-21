السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

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وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.