فيديو.. رئيس برشلونة ولامبارد يتبادلان الثناء قبل مواجهتهما الودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي وديا في اليابان يوم الثلاثاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وبمناسبة هذه المباراة، أقيم مؤتمر صحفي حضره فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، ونظيره إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، ورئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

المؤتمر الصحفي شهد تبادل عبارات الثناء والمديح بين بارتوميو ولامبارد، حيث أكد الأخير أنه يمتلك ذكريات عديدة حينما كان يواجه البارسا كلاعب.

بدوره، أثنى بارتوميو على تولي لامبارد تدريب تشيلسي، مؤكدا أن ذلك يعد أمرا سعيدا لأسرة كرة القدم حول العالم.