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رياح وغبار على مكة والمدينة غدًا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان.
ولفتت الأرصاد إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وسط توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان.
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