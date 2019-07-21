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فيديو.. الحوثي يبتز الأفارقة ويزجّ بهم في المعارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستغلّ الحوثيون المساعدات الدولية والغذائية التي تصل إلى المناطق التي اغتصبوها لمساومة اللاجئين الأفارقة للتجنيد في صفوف القتال مقابل مبالغ مالية زهيدة أو الزجّ بهم في السجون.
فقد ضاعف الحوثيون مؤخرًا من عملية تجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفهم حيث استقطبوا أفارقة للجبهات مقابل 100 دولار شهريًا.
وأنشأ الحوثيون ثلاثة معسكرات تدريبية للاجئين في الحديدة، كما استخدموا اللاجئين ورقة لابتزاز المنظمات الدولية.
وأعلن الحوثيون عن تأسيس معسكر للاجئين الأفارقة في محافظة إب احتجزوا فيه ما يزيد عن 120 لاجئًا وجندوهم في جبهات البرح بمدينة تعز.
واتهمت الحكومة الشرعية المليشيات باستخدام الأفارقة دروعًا بشرية وابتزاز المجتمع الدولي باسم اللاجئين.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كشفت أن عدد اللاجئين في اليمن وصل إلى 282 ألف لاجئ معظمهم من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
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