جمهور ناصر القصبي وعبدالله السدحان يطالب بالتهدئة

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب عدد من محبي الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان باحتواء أي خلاف بينهما وعدم تصعيد الأمور مذكرينهما بما قدّماه للدراما السعودي خلال سنوات الشراكة.

عبدالله السدحان ألمح إلى قيام ناصر القصبي برفع دعوى قضائية جديدة تطالبه برد بعض الممتلكات التي تعود للشركة التي أنتجت أعمالًا فنية تخلدها ذاكرة المشاهد السعودي.

وكان السدحان كتب مغردًا قبل يومين : “اليوم تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المروءة”.

وعلى الفور انهالت التعليقات التي تطالب بالتهدئة وعدم التصعيد ومحاولة الحل بعيدًا عن السوشيال ميديا وضجيجها.

في البداية قال جاسم الجحدلي: “أسوأ شعور ممكن يمر على الشخص أن ينقلب أصدقاؤه إلى أعداء، فيترصدون له، ويسعون إلى إسقاطه”.

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وفي ذلك يقول فيها الشاعر خالد العوفي :

مع دورة الدنيا وتـبديـل الأدوار

يالله لا تـجعـل رفيـقي عــدوي

وأضاف الناقد الرياضي مريح المريح : “أعتقد أن المحامي طلب السيارتين من أجل إسقاطهما من الحاسب الآلي للمالك وهو ناصر القصبي لإخلاء المسؤولية وكذلك الرسوم”.

وتابع : “على العموم إذا تراضيتما ، سالفتكم هذي تصلح سيناريو حلقة”.

وقال أحد المغردين : “مشاكلكم الشخصية تخصكم يابو تركي وخلوها بينكم ، حنا حبيناكم من طفولتنا كفنانين فقط ، شكاوي وخرابيط على فلوس وحقوق أبداً ما لنا علاقة فيها “.

ويطالب ناصر القصبي بإنهاء الشراكة المهنية في مؤسسة الهدف للإنتاج الفني رسميًا بعدما توقف الفنانان عن العمل المشترك منذ 2012.