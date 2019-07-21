الان تتابع العثور على مفقود الطائف سعد الحارثي متوفى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
تمكنت الجهات الأمنية المختصة والفرق التطوعية صباح اليوم من العثور على المواطن سعد الحارثي والذي فقد من يوم الخميس الماضي من محافظة الطائف متوفى.
وكان الحارثي متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف بعد أن سقطت مركبته من أعلى الجبل وقامت الجهات الأمنية بمشاركة الفرق التطوعية والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
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